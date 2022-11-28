Подмосковье 28 ноября 2022, 18:32 Ювелирная точность выстрела. Андрей Воробьев встретился с участниками Кубка генпрокурора по стрельбе из лука Глава Подмосковья Воробьев встретился с участниками Кубка генпрокурора по стрельбе из лука Телеканал "360"

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В международном выставочном центре «Крокус Экспо» стартовали всероссийские соревнования «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации». Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытие мероприятия и пообщался со спортсменами.

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В соревнованиях примут участие юные спортсмены 2003-2005 и 2006–2009 годов рождения. Выяснять, кто стреляет лучше, будут в дисциплинах классического и блочного лука.

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Андрей Воробьев прибыл на мероприятие, пообщался с Генеральным прокурором России Игорем Красновым, а также понаблюдал за участниками стартов. Глава Подмосковья восхитился паралимпийцем — мужчина без рук четко поражал мишени. Генпрокурор Игорь Краснов отметил сильный характер спортсмена и заявил, что он подает отличный пример для подрастающего поколения.

Соревнования под патронажем Генпрокуратуры продлятся до 2 декабря. Организаторы планируют проводить Кубок ежегодно.

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