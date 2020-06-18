«Не ставила себя выше других». Соседка рассказала о характере убитой на улице Приорова

Соседка Раиса Измаилова, которая часто видела жертву стрельбы на улице Приорова в Москве, рассказала 360, подробнее о девушке. По ее словам, погибшая не была скандальной.

«Никогда она не было скандалов. Она никогда не ставила себя выше других», — рассказала Раиса Измаилова, которая несколько раз видела девушку с ребенком. Она рассказала, что видела погибшую в магазине, куда сама частенько заходит к знакомым, которые там работают.

Также общий знакомый погибших рассказал 360, что молодой человек часто проявлял свою нестабильную психику, особенно после того, как вернулся из армии. Знакомый охарактеризовал его как «странного».