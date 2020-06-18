«Он был со странностями». Знакомый расстрелянной на севере Москвы девушки — о поведении убийцы
«Знакомы еще со школы. Он из другой школы, но общался часто с нами. Он младше ее на год. Они долго не виделись до сегодняшнего дня — месяца два-три. Она мне говорила, что у них все закончилось, и она не хочет с этим парнем не иметь ничего общего. Он был, в принципе, со странностями», — рассказал приятель погибшей.
Его неадекватное поведение проявлялось в мелочах и усугубилось после армии, вспомнил молодой человек.
«После армии совсем все плохо стало. Он странно стал выглядеть и одеваться. Он ходил грязный и потрепанный, хотя раньше такого не было. Это проявлялось и в манере общения. Он совершал какие-то спонтанные действия, всякие шутки непонятные выкидывал», — заявил собеседник «360».
Он уверен, что ничего запрещенного стрелок не мог употреблять.
«К наркотикам отрицательно относился, алкоголь употреблял как все. Это вряд ли из-за веществ», — заявил приятель погибшей.
«360» ведет прямую трансляцию с места, где произошло резонансное убийство.
Все случилось в квартире на севере Москвы. Молодой человек пришел с оружием домой к своей подруге и расстрелял девушку и ее родственников — маму и маленького ребенка, а сам покончил с собой.