Молодой человек, открывший стрельбу в квартире на улице Приорова, знал погибшую девушку еще со школы. Об этом «360» рассказал их общий знакомый. По словам молодого человека, тот странно себя вел уже очень давно.

«Знакомы еще со школы. Он из другой школы, но общался часто с нами. Он младше ее на год. Они долго не виделись до сегодняшнего дня — месяца два-три. Она мне говорила, что у них все закончилось, и она не хочет с этим парнем не иметь ничего общего. Он был, в принципе, со странностями», — рассказал приятель погибшей.

Его неадекватное поведение проявлялось в мелочах и усугубилось после армии, вспомнил молодой человек.

«После армии совсем все плохо стало. Он странно стал выглядеть и одеваться. Он ходил грязный и потрепанный, хотя раньше такого не было. Это проявлялось и в манере общения. Он совершал какие-то спонтанные действия, всякие шутки непонятные выкидывал», — заявил собеседник «360».

Он уверен, что ничего запрещенного стрелок не мог употреблять.

«К наркотикам отрицательно относился, алкоголь употреблял как все. Это вряд ли из-за веществ», — заявил приятель погибшей.

«360» ведет прямую трансляцию с места, где произошло резонансное убийство.

Все случилось в квартире на севере Москвы. Молодой человек пришел с оружием домой к своей подруге и расстрелял девушку и ее родственников — маму и маленького ребенка, а сам покончил с собой.