«Не срамите наши законы». Полуголая туристка в папахе возмутила жителей Карачаево-Черкесии

Одна из туристок выехала на лыжную трассу Домбая в купальнике. Видео с ней позже появилось в соцсетях. Жители Карачаево-Черкесской Республике отрицательно отнеслись к такому внешнему виду девушки.

Героиня ролика опубликовала у себя на странице в социальной сети и подписала публикацию следующим образом: «Жаркий Домбай».

На кадрах женщина запечатлена в леопардовым купальнике и папахой на голове. Она непринужденно спускалась по склону и между делом демонстрировала оператору свои формы. Ролик сопровождался песней Last Сhrismas.

Видео разошлось по Сети и понравилось далеко не всем пользователям.

«Почему некоторые люди, приезжая в гости, ведут себя отвратительно?! Это не море и пляж. Стыдно, неприятно и некрасиво», — написал один из них.

Другой посоветовал девушкам все же не забывать, в каком регионе они отдыхают. Ведь Карачаево-Черкесия — кавказская республика.

«Мужская папаха на голой женщине. Не позорьте головной убор. Его носят только мужчины! Это все равно что [если бы] мужчина надел платок. Не срамите наши законы», — прокомментировал третий.

Однако были и те, кто защитил девушку и пожаловался на сервис. Туристка рассказала, что недавно была на этом горнолыжном курорте и «хватанула стресса и адреналина на канатке — железке допотопной».

«Такая девушка — это зрелище для туристов. Там же ничего нет, кроме допотопной канатки, на которую надо успеть запрыгнуть и успеть спрыгнуть», — заметила пользовательница Сети.

Ранее с критикой Домбая выступил российский блогер Андрей Василисков. Он пожаловался на плохую инфраструктуру.