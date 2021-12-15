Кавказский курорт назвали «помойкой» из-за произвола и нехватки инфраструктуры

Российский блогер Андрей Василисков раскритиковал горнолыжный курорт Домбай в Карачаево-Черкессии. Причиной стали заброшенные здания и отсутствие инфраструктуры. Свои замечания мужчина разместил на личной страничке в «Яндекс.Дзен».

По мнению путешественника, поселок мог бы стать мини-Швейцарией, однако жители превратили место в «помойку и царство произвола».

«На момент моего приезда в октябре в Домбае шел ремонт. Стоят пять человек, один вяло ковыряется в тротуарной плитке, четверо смотрят. Через пять минут ковыряльщик устает и все идут на перекур. Такими темпами Домбай станет красивым примерно никогда», — рассказал блогер.

Его также удивили объявления о платной парковке, которые развешены по всему поселку. Василисков заявил, что подобные вещи — «пережитки 90-х».

Несмотря на критику, блогер положительно оценил несколько заведений с интересным дизайном и качественным обслуживанием. Однако в целом на поселок «без слез не взглянешь». Главным плюсом места является природа, не тронутая человеком, резюмировал Василисков.

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