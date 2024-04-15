Общество 15 апреля 2024, 12:24 «Не смог сделать по-другому»: подруга Кунгурова — о гибели артиста Ярославская: безвыходная ситуация толкнула певца Кунгурова на самоубийство Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Дружившая с погибшим оперным певцом Евгением Кунгуровым участница группы «Тутси» Леся Ярославская заявила, что на самоубийство артиста толкнула некая безвыходная ситуация. В студии программы «Звезды сошлись» на НТВ она сообщила, что узнала о его гибели от коллеги.

Ярославская рассказала, что познакомилась с Кунгуровым 10 лет назад на конкурсе «Семь нот» в Подмосковье. Она отметила его внимательность к девушкам и красивый баритон. О смерти артиста ей рассказала другая солистка «Тутси» Мария Вебер.

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«Я сначала подумала, что это какой-то вброс, заехала на первую заправку, не могла ехать дальше», — поделилась певица.

По ее словам, у Кунгурова был образ крепкого уральского мужчины с правильными принципами и хорошим воспитанием.

«Я думаю, что, наверно, произошло что-то такое, что он не смог сделать по-другому», — заключила Ярославская.

Евгений Кунгуров погиб в понедельник, 8 апреля. Его тело обнаружили рядом с жилым домом в центре Москвы. У артиста были проблемы с психическим здоровьем, он наблюдался у доктора в частной клинике.