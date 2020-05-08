Половина застройщиков России могут не сдать дома в срок

Чуть более половины застройщиков сообщили о повышенном риске не передать объекты в срок. В первую очередь это связано с режимом самоизоляции.

Институт развития строительной отрасли в апреле провел масштабный опрос девелоперов, чтобы оценить влияние пандемии на отрасль. В нем приняли участие 236 компаний из 60 регионов России, пишут «Известия».

Согласно данным, 77% опрошенных отметили падении спроса и продаж на своих объектах, 45% заявили о росте цен на строительные материалы. Половина сообщила о замедлении темпов строительства, а 51% — о высоком риске сдать объекты не в срок.

По словам генерального директора Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николая Алексеенко, около 600 тысяч дольщиков могут ощутить сдвиг сроков ввода на 2-3 месяца.

Он отметил, что в первую очередь это обусловлено режимом самоизоляции. Именно он привел к существенному снижению продаж, что в свою очередь повлекло снижение денежных средств, направляющихся на строительство.

Кроме этого он отметил, что московские застройщики почти на месяц остановили работы из-за эпидемиологической обстановки.

«Девелоперы должны придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора<...> В их числе — ограничения в транспортировке рабочих, их количестве на стройплощадке, регулярное проведение проверок и дезинфекций, и многое другое. Все эти ограничения снижают темпы строительства», — пояснил Алексеенко.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса цены на жилье могут упасть на 20%. В Москве и Петербурге цены могут опуститься на 10–15%.