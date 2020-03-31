Цены на жилье в России могут рухнуть на 20%

Цены на квартиры в новостройках и на вторичном рынке могут упасть на 10–20%, говорят эксперты по недвижимости. Пандемия коронавируса больше всего пройдется по регионам, где доходы населения невысокие.

Уже в апреле 2020 года цены начнут падать. В Москве и Петербурге цены могут опуститься на 10–15%. Если эпидемия быстро уйдет из России, то уже к концу года рынок отыграет свое — цены снова начнут расти, говорят эксперты.

С такой ситуацией как сегодня, мировой бизнес еще не сталкивался. Малый и средний бизнес, который переживал предыдущие кризисы, сейчас закрывается. Это отражается на рынке недвижимости.

«Из-за снижения покупательной способности населения и роста безработицы, очевидно, что и продавцам вторичной недвижимости, и девелоперам придется уменьшать стоимость квартир. Вероятно, цены упадут уже к лету», — рассказал «Известиям» руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

В некоторых регионах цены уже упали — в Пермском крае, Волгоградской и Челябинской областях. Наиболее стабильными останутся цены в отдаленных регионах с высокими доходами населения — в Магаданской и Тюменской областях, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, считают аналитики. Стоимость жилья там упадет всего на 7-8%.

Ранее эксперты отмечали, что из-за кризиса ставки по ипотеке снова поползут вверх и вернутся к докризисным показателям. Если сейчас ипотеку можно оформить, начиная с 6% годовых, то при затяжной пандемии и кризисе, ставки поднимутся до 10%.