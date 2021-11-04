Решение не продлевать нерабочие дни в Москве означало, что столичные рестораны и кафе, которые во время локдауна занимались доставкой или обслуживали навынос, уже через несколько дней снова откроются. Эта новость была воспринята с воодушевлением, сообщил «360» декан факультета гостиничного и ресторанного бизнеса РАНХиГС, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

«Известие об открытии, конечно, воспринял с воодушевлением», — сказал Бухаров.

Любые ограничения приводят к тому, что накапливаются убытки. Все это очень серьезно влияет на бизнес.

Бухаров отметил, что ресторанам гораздо тяжелее приходится в локдаун, нежели тем же спортзалам.

«Вот мы говорим, например, о фитнесе — здесь нет проблем. Ну закрылись, выключили свет, отключили вентиляцию, ушли. Сказали: завтра мы открываемся — включили свет, включили вентиляцию, протерли пыль, начали заниматься, все нормально. Что такое ресторан? Это поставщики, люди, продукты, которые находятся в самом ресторане, у которых вышел срок хранения и которые нужно утилизировать», — объяснил он.

Еще одна проблема — это люди, которые в этот период уехали отдыхать.

«Всем казалось, что на все семь дней люди спрячутся по домам. Нет, люди собрались и уехали. Такие выходные тут, почему бы нам куда-нибудь не поехать?» — отметил Бухаров.

Неделя локдауна, как и полагается, не пройдет бесследно. Но рестораторы уже знают, что делать в таких ситуациях.

Доставка при этом не дает возможности нормально существовать, признал он.

«У предприятий, которые впервые начали заниматься доставкой, больше чем на 20% она не растет. И всегда есть несколько предприятий, которые с самого начала занимались доставкой. Это пицца и суши в основном. У остальных доля очень мала», — сказал собеседник.

Бухаров оценил то, что власти заранее объявили о снятии режима нерабочих дней со следующей недели. Он также похвалил правительство за поддержку, оказываемую бизнесу.

«Это хорошо, что за несколько дней сказали, потому что горизонт планирования сужен до такой степени, что практически невозможно открываться. Но вот сейчас как-то уже процесс пошел, начали с поставщиками созваниваться. Ну и, конечно, правительство вовремя дает кредиты через банк под малые проценты», — указал он.

Режим нерабочих дней в Москве и области заканчивается 7 ноября.