Эксклюзив 24 ноября 2022, 23:10 «Не приснится в страшном сне». Вице-губернатор Севастополя рассказал про отношение жителей Крыма к «возвращению» Украине Вице-губернатор Севастополя Толмачев: жители Крыма не хотят быть частью Украины РИА «Новости»

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Власти Украины до сих пор заявляют претензии на владение Крымом и Севастополем, которые уже восемь лет находятся в составе России. Для жителей города воспоминания о жизни при киевских властях похожи на страшный сон. Об этом в интервью Аксинье Гурьяновой рассказал вице-губернатор Сергей Толмачев.

Он рассказал про данные социологических опросов, которые показывают, что все жители Севастополя не хотят возвращения на Украину.

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«В страшном сне никому там не приснится, чтобы вернуться в тот ужас. 99,9% населения в городе Севастополе и Крыму выступают за то, чтобы оставаться в составе России. Тоже самое касается и новоприобретенных территорий: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области», — заявил Толмачев.

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Вице-губернатор Севастополя подчеркнул, что Россия все равно вернется во временно оставленный Херсон, а также в Одессу и Николаев.

«Мы предоставим возможность всем жителям освобожденных территорий сделать свой выбор. Хотят они жить в России или на Украине. На основании этого выбора будем строить добрососедские отношения или отношения регионов в одной большой России», — подчеркнул Толмачев.

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по результатам голосования местных жителей на референдумах в сентябре этого года.

Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о вхождении новых регионов в состав страны и подписал четыре федеральных закона. С 30 сентября жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей стали россиянами.