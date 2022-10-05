Путин утвердил ратификацию договора о принятии новых регионов в состав России | 360°

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05 октября 2022, 09:33

Путин утвердил ратификацию договора о принятии новых регионов в состав России

Президент РФ Путин утвердил ратификацию договора о принятии новых регионов в состав страны

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Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Соответствующие документы опубликовали.

Президент России Владимир Путин подписал четыре федеральных конституционных закона. Они подразумевают, что с 30 сентября жители новых регионов Российской Федерации признаются российскими гражданами. При этом, чтобы получить гражданство, нужно подать заявление и принести присягу. У желающих отказаться от гражданства России есть месяц на то, чтобы подать соответствующее заявление.

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Референдумы о присоединении к России прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. Абсолютное большинство проголосовавших высказалось за то, чтобы продолжить жить и развиваться в составе РФ. В своей программной речи по итогам референдумов президент Владимир Путин заявил, что «люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда».

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ДНР

ЛНР

Владимир Путин

Ситуация в Херсоне

Обстановка в Запорожье

Референдумы о присоединении к России

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