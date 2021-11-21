Не планировал. Избитый в московском метро Роман Ковалев рассказал, как решил сделать предложение в подземке

Роман Ковалев, которого в октябре избили трое дагестанцев в вагоне метро, сделал предложение своей девушке Анне. Он попросил ее стать своей женой во время ночной экскурсии на ретро-поезде. Роман рассказал «360», что изначально не планировал делать это в подземке.

Он уточнил, что не думал делать предложение в метро. Однако когда ему предложили сходить на экскурсию в подземку, подумал: «Почему бы и нет». Ковалев отметил, что попросил Анну стать его женой на станции «Электрозаводская».

По словам Романа, его девушка не догадывалась, что произойдет. Он рассказал, что они были на экскурсии не вдвоем, а с другими людьми — это и смутило Анну.

«Она сначала думала, но потом такая: „Раз кого-то еще позвал, то вряд ли“. Вместе с ней к экскурсии присоединились, она раз в месяц проходит. Нам разрешение выбили на отдельной кабине машиниста прокатиться. Вместе с экскурсией походили до конечной станции — „Электрозаводской“», — отметил он.

Роман уточнил, что сейчас они собираются подавать заявление. Дату свадьбы пока не назначили — скорее всего, торжество пройдет в январе.

Романа Ковалева избили 4 октября. Он заступился за девушку в вагоне метро — к не приставали трое дагестанцев. В результате они напали на него и избили — Роман попал в больницу с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами.