Избитый в московском метро Роман Ковалев сделал своей девушке предложение в подземке

Москвич Роман Ковалев, который вступился за девушку в столичном метро и был избит агрессивной компанией, собирается жениться. Он сделал своей избраннице предложение, для чего тоже спустился в московскую подземку. Для молодой пары организовали специальную ночную экскурсию на ретро-поезде.

Как сообщило радио «Говорит Москва», пару поздравили сотрудники столичного Дептранса. Они предложили молодым даже расписаться на территории метро. Для этого в подземке есть «самая красивая станция» — «Маяковская». Там уже проходили подобные церемонии в рамках проекта московской мэрии, который предлагает регистрировать браки в популярных местах города.

Роман Ковалев был избит в вагоне метро 4 октября. Все случилось на станции «Первомайская». Молодой человек заметил, что компания пристает к девушке, и решил за нее вступиться. В ответ его повалили на пол и жестоко избили. Роман попал в больницу, участников драки арестовали и поместили в СИЗО.

Сам Роман Ковалев после случившегося был представлен к награде. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил его медалью «Доблесть и отвага».