Адвокат Михаила Ефремова, совершившего смертельную аварию, Эльман Пашаев заявил, что перед ДТП актер был в трауре и подавлен. В этот день погиб близкий друг актера.

Об этом правозащитник сообщил в беседе с газетой «Комсомольская правда».

Пашаев рассказал, что записать извинения актера на видео было его инициативой, согласованной со следствием.

«Михаил даже не знал, что я это буду публиковать. Я сказал ему, что видео нужно записать для меня», — сказал адвокат. Он добавил, что Ефремов сейчас находится в разбитом состоянии, корит себя и настаивает на том, чтобы его посадили.

Он отметил, что пытается связаться с потерпевшими, но «пока сталкивается с преградами».

«Мы хотим найти семью погибшего, возместить им ущерб, оплатить расходы на похороны для начала», — пояснил Пашаев.

На вопрос почему актер был в алкогольном опьянении за рулем, защитник объяснил, что актер скорбел.

«У него умер близкий человек. Это был близкий друг Михаила. Он умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен», — рассказал он.

Он также подчеркнул, что история со следами наркотиков в крови артиста неправда.

«Могу сказать лишь, что все что сейчас пишут про это — ложь», — заявил адвокат.

Вечером 8 июня джип Ефремова врезался в газель. В результате полученных травм водитель грузового автомобиля скончался в реанимации. Результаты медицинского освидетельствования показали, что актер был пьян. На него завели два уголовных дела. Сейчас он до 9 августа находится под домашним арестом.