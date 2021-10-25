«Не оставаться безучастными». Посетителям бассейнов напомнили, как помочь тонущему

Известный художник Василий Бубнов утонул в бассейне одного из столичных фитнес-клубов. На произошедшее, судя по опубликованному видео, внимания никто не обратил. Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «360» заметил, что оставаться безучастными в таких ситуациях люди не должны.

Во всех бассейнах, заметил Щетинин, обязательно должен присутствовать спасатель или тренер — человек, который наблюдает за плавающими. Именно он должен оказывать помощь в случае необходимости.

«Ну и сами люди, которые плавают, не должны оставаться безучастными и предпринять все попытки, чтобы спасти человеческую жизнь», — подчеркнул заслуженный спасатель России.

Он пояснил, что речь идет не о новичках, а о тех, кто хорошо плавает и уверенно держится на воде. Они могут и должны оказать первую помощь — вытащить утопающего из воды, сделать искусственное дыхание и массаж сердца.

Живописец Василий Бубнов ушел под воду, когда рядом был десяток людей. Художнику стало плохо в бассейне в нескольких метрах от борта. Мужчина потерял сознание и начал тонуть. На соседних дорожках никто ничего не заметил.

Бубнова достали из воды уже без признаков жизни. Сотрудники фитнес-клуба вызвали скорую, но медикам не удалось помочь 79-летнему художнику.