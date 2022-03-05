«Вводить негде». Для военного положения в России не нашли оснований

Российские власти не намерены вводить в стране военное положение на фоне спецоперации по защите Донбасса. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «360» подчеркнул, что для такого решения нет никаких оснований.

Журавлев заметил, что объявить военное положение в РФ могли бы при ходе боев на российской территории.

«Поэтому вводить военное положение нам негде. Внутренней угрозы тоже нет — вроде как ни техногенной катастрофы, ни мятежа, ни террористических банд, с которыми надо бороться, мы не видим. Значит, тоже вводить не за чем», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин, напомнил Журавлев, получил юридическое образование. И вопрос о военном положении глава государства рассматривает именно с точки зрения закона.

«В соответствии с законом <…> вводить не за чем. Если бы была экологическая катастрофа, не дай бог, то можно было бы вводить режим ЧС. Но этого тоже нет», — отметил он.

Удивительной, добавил научный руководитель Института региональных проблем, была бы обратная ситуация — если бы военное положение все-таки ввели.

Журавлев пояснил, что распространяемые в Telegram-каналах слухи о подобных мерах возникают в первую очередь потому, что «люди меряют по себе».

«Такова специфика человеческой натуры. Те, кто об этом пишет, наверное, в этой ситуации ввели бы военное положение. Поэтому им кажется, что и президент собирается это сделать», — заключил он.

Путин уже отмечал, что ситуация в РФ не требует введения военного положения. Такой шаг вероятен в случае внешней агрессии.