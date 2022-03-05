«Надеюсь, не будет». Путин высказался о перспективах введения военного положения в России

Ситуация в России не требует введения военного положения, заявил президент РФ Владимир Путин. Он выразил надежду, что в будущем такая мера тоже не потребуется.

«Военное положение вводится в стране по закону по указу президента в случае внешней агрессии. У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет», — сказал Путин на встрече с девушками-пилотами в учебном центре «Аэрофлота».

Говоря о специальной военной операции на Украине, президент отметил, что решение о ее начале было непростым. Он подчеркнул, что украинские власти могли разрешить жителям Донбасса говорить по-русски и жить по-своему, но вместо этого они ввели в регион войска.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Главной ее целью Путин назвал денацификацию и демилитаризацию соседней страны. Руководство Украины ввело военное положение и разорвало дипломатические связи с Россией.

Вскоре сторонам удалось выйти на путь переговоров. Но на уровне делегаций. Они уже встречались два раза. Итогом второго раунда стало решение создать гуманитарные коридоры на Украине. Третья встреча может пройти в ближайшее время.