«Не надо сажать, пусть извинится». В черкесской диаспоре объяснили, чего хотят от Лебедева

Вменяемому человеку трудно понять, как можно сесть перед камерой и матом оскорблять представителей другого этноса. Дизайнер Артемий Лебедев задел и представителей черкесской национальности, и тех, кому дорог монумент «Родина-мать зовет!», кто чтит память павших в Великой отечественной войне.

Об этом «360» заявил председатель общественного движения «Адыгэ Хасэ — Черкесский Парламент по защите прав и интересов черкесского народа» Карачаево-Черкесской Республики Али Асланов.

«Он задел всех, честно говоря. Повел себя очень некрасиво и непорядочно. Хоть бы извинился, непонятно за что он так нас ненавидит, что мы ему сделали. Прославился, конечно, Лебедев. Звезда», — сообщил Асланов.

Председатель совета ветеранов и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов сообщил «360», что заявление в ФСБ подал недели полторы назад.

«Я не хотел разбирательства, но много молодых людей ко мне обратились. Им стыдно. Для меня, как председателя совета ветеранов, памятник в Волгограде свят. Мне обидно и больно, как можно? Такие скоропалительные высказывания, в такой форме, матом. Это унизительно. Как говорили древние греки, чувство меры — доблесть богов. Лебедев его явно потерял. Не надо его сажать, пусть просто извинится. Президент России Владимир Путин, Сергей Лавров и Мария Захарова перед Вучичем извинились, а этот не может?» — посетовал Агирбов.

Ранее его представитель адвокат Владимир Слащев сообщил СМИ, что ФСБ начала проверку по поводу резких высказываний Лебедева в адрес черкесов и монумента «Родина-мать зовет!». В заявлении содержалась просьба возбудить уголовные дела по статьям об экстремизме, унижении по национальному признаку и осквернении символов воинской славы.