ФСБ проверит высказывания Артемия Лебедева о монументе «Родина-мать зовет!»

Следственное управление ФСБ начало проверку негативных высказываний дизайнера и Артемия Лебедева по поводу черкесов и памятника «Родина-мать зовет!». С просьбой о возбуждении уголовного дела в ведомство обратились общественники.

Как сообщил РИА «Новости» адвокат Владимир Слащев, в ФСБ написал обращение его доверитель председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в городе Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов.

Речь идет о двух роликах, опубликованных на видеохостинге YouTube 15 июля и 19 августа этого года.

«Мы попросили возбудить уголовное дело по трем статьям 280 (экстремизм), 282 (унижение по национальному признаку) и 354.1 (осквернение символов воинской славы). Заявление отправлено по почте, оно поступило в Управления ФСБ по городу Москве и Московской области в начале сентября», — сказал Слащев.

Он добавил, что он его и клиент ожидают, что их вскоре вызовут для дачи пояснений.

Ранее высказывания Артемия Лебедева, назвавшего уродливым волгоградский монумент «Родина-мать зовет!», вызвало оживленную дискуссию в соцсетях. Пользователи резко осудили его заявление.