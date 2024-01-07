Общество 07 января 2024, 05:02 «Не надо отталкивать». Патриарх Кирилл высказался об уехавших россиянах Патриарх Кирилл: нельзя отвергать людей, вернувшихся с чувством покаяния РИА «Новости»

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Россия не должна отвергать людей, которые уехали из страны, но потом поняли, что совершили ошибку. Такое мнение выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу «Россия 1».

По словам священнослужителя, в христианстве принято прощать и не отталкивать согрешивших людей, которые приходят с чувством покаяния.

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«Если люди, покинувшие Россию, даже выступавшие где-то и говорившие что-то против, вернулись с пониманием того, что совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть. Другого подхода к этой теме, кроме христианского, я сформулировать не могу», — заявил патриарх.

Священнослужитель добавил, что среди таких россиян могут быть достойные люди, которые ошиблись или испугались.

В субботу, 6 января, патриарх Кирилл в традиционном Рождественском послании заявил о спасительной силе любви. По мнению священнослужителя, спасительная сила любви может исцелить равнодушие, злобу и ненависть в душе человека.