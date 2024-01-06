Общество 06 января 2024, 03:13 Патриарх Кирилл заявил о спасительной силе любви в Рождественском послании РИА «Новости»

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Смысл человеческой жизни заключается в любви людей друг к другу, это чувство способно исцелить ненависть, злобу и обиды. Такое заявление сделал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в традиционном Рождественском послании к духовенству и верующим. Обращение патриарха появилось на сайте издательства Московской патриархии.

Патриах Кирил поздравил верующих с наступающим праздником Рождества Христова. В своем послании он напомнил людям о спасительной силе любви. По мнению священнослужителя, любовь — настоящая причина и движущая сила божественных поступков, и именно в этом чувстве кроется смысл человеческого существования.

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«Великая спасительная сила любви исцеляет равнодушие и злобу, врачует ненависть и обиды. Она смягчает нравы ожесточенных и исправляет многие кривизны общественных отношений!» — заявил патриарх.

Ранее стало известно, что можно, а что нельзя делать верующим в Рождественский сочельник.