«Не могла плакать при детях»: учительница из казанской школы рассказала, как в школе встретили ОМОН

Учительница обществознания Гюзель Якупова рассказала, что в момент нападения стрелка на школу №175 она была с учениками 11 «А» класса. Она старалась держаться и не плакать, чтобы поддержать детей. Когда ОМОН уже был в здании, не все в это поверили.

Якупова добавила, что в классе успели закрыть двери. Потом все отошли в конец кабинета.

«Слышны были выстрелы, взрыв. Сказала детям, чтобы они звонили родителям, поддерживали связь», — рассказала она РИА «Новости».

В это время ей самой позвонил двоюродный брат, который работает в МЧС Казани. Он сказал, что в школу выехали экстренные службы.

«И эта информация нас успокоила», — добавила учительница.

Вскоре в дверь постучали. Все ученики очень испугались, но оказалось, что это уже были бойцы ОМОН. Сначала школьники даже подумали, что это обман. Но потом одна из девочек узнала голос своего отца.

«Правда, сразу от волнения не могли попасть ключом в замок, и папа Аделины сказал, чтоб ему его дали. Он сам открыл дверь, Аделина бросилась на шею», — заключила Якупова.

Галявиев успел убить девять человек. После он сдался полиции. По решению суда его отправили в СИЗО на два месяца. В больницы было доставлено более 20 человек. Пятерых детей отправили на лечение в Москву.