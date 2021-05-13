Троих пострадавших в Казани детей прооперировали в Москве

Трое детей, тяжело пострадавших при стрельбе в казанской школе №175, были прооперированы в Москве. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании с членами правительства при президенте РФ.

В Москву 12 мая были доставлены пятеро детей и трое взрослых, а также мать одной из пострадавших девочек. Их госпитализировали в шесть клиник.

«Трое детей наиболее тяжелых были прооперированы вчера вечером и сегодня в Москве. Манипуляции хирургические мы продолжаем, этого требует ситуация», — процитировало его РИА «Новости».

В Казани в детской больнице продолжают оставаться 14 детей. Их состояние оценивают как стабильное. Одного мальчика накануне выписали домой под амбулаторное наблюдение врачей.

Стрелок, устроивший бойню в гимназии, был арестован на два месяца. Ему предстоит пройти психиатрическо-психологическую экспертизу. Ее проведут специалисты московского Института имени Сербского. Также будут проверены данные о том, что у преступника есть тяжелое заболевание головного мозга. Сам Ильназ Галявиев на заседании суда заявил, что у него нет тяжелых болезней.