Эксклюзив 09 апреля 2024, 15:13 «Не механическое чувство». Чернышов назвал способ привить школьникам патриотизм Депутат Чернышов: патриотизм нельзя привить песнями Shaman или Газманова РИА «Новости»

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Прививать школьникам патриотизм при помощи песен Олега Газманова или Shaman — плохая идея. Чувство любви к Родине воспитывается иначе. Об этом ведущей «360» и политологу Аксинье Гурьяновой заявил вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов.

Не так давно в России предложили внести песни Олега Газманова, группы «Любэ» и Shaman в школьную программу. Одним из тех, кто выступил против этой идеи, стал Чернышов. По его мнению, патриотизм заключается не в этом.

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«Любовь к стране не в том, сколько песен Shaman ты знаешь или не знаешь. Хороший парень, талантливый, замечательный, умеет петь, шоу красивое ставит. Но дети в школе должны изучать общенациональное, общероссийское культурное достояние. Пусть „Калинку-малинку“ споют», — отметил он.

Парламентарий также предложил обратить внимание на песни военных лет. По мнению Чернышова, с их помощью в детях можно воспитать правильное отношение к культуре.

«На уроках музыки мы должны привить отношение к культуре, а отношение к культуре находится в песнях военных лет. Это достояние культуры нашего большого российского и русского народа», — заверил он.

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Вице-спикер Госдумы напомнил, что главной задачей школы является воспитание гармоничной личности. Однако любовь к стране — не механическое чувство, которое можно получить на уроках, указал Чернышов.

«Тебя нельзя перезарядить, что называется, затвором как-то щелкнуть, чтоб ты стал патриотом. Это не происходит никогда. Будет только, когда возьмем программу поехать по своему краю, по своей области, заехать в деревню, посмотреть, как река течет. Вот это Россия. Цени это. Цени. Самое красивое, что можно увидеть в жизни — поехать показать Россию», — отметил он.

Именно в такие минуты, заметил Чернышов, человек начинает понимать, что именно в его стране живут удивительные люди, а Россия — великое государство.