Эксклюзив 20 марта 2024, 19:20 Газманова и Шамана — в каждый дом и школу? Писатель Беседин: на фоне СВО знаменитости устроили торги патриотизмом Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Читать 360tv в

Министерство просвещения поддержало идею включить в школьную программу уроков музыки изучение творчества патриотических исполнителей — в том числе «Любэ», Олега Газманова и Shaman. Это более чем ожидаемо, считает писатель Платон Беседин. В колонке для «360» он рассказал подробности об инициативе и ее целях.

Далее — прямая речь.

Пока речь идет о том, чтобы распевать «Встанем», «Офицеры» и «Я русский» на уроках музыки. Но, боюсь, далее нам предстоит и коллективное исполнение этих хитов на линейках.

Звучит как бред, да. Однако слово «бред» писали и говорили мне год назад, когда я заявлял, что песни Шамана станут изучать в школах. Ну? Выкусили?

Впрочем, от понимания очередной своей правоты не легче. Наоборот. «Как обидно быть умным, знаешь все наперед».

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Но сейчас не обо мне, а о Шамане и Газманове. Ясно, что их композиции включают в школьную программу в рамках патриотического воспитания. Мол, патриотические исполнители.

Однако определился ли хоть кто-то с тем, что есть на самом деле патриотическая музыка или патриотические исполнители? Вот, например, Гарик Сукачев? Он кто? А Юрий Шевчук*? Что является мерилом патриотизма? Заявления музыканта или песни? Как по мне, песни вроде «Капитан Колесников» и «Родина» — это более чем патриотично. Но как тогда быть с тем, что их автор не поддержал СВО?

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

То есть, выходит, что поддержка СВО есть главный и чуть ли не единственный критерий?

Но вот, смотрите, Филипп Киркоров поддержал СВО, страну, государство. После чего поперся на всем известную вечеринку, где выяснилось, что Король голый и «зашел не в ту дверь». Можем ли мы представить «непатриотичного» Шевчука на таком сборище с бриллиантами в пятой точке? Вряд ли.

Все это я говорю лишь к тому, чтобы очертить круг проблем, связанных с патриотизмом. Главная беда тут в том, что в связи с СВО все больше деятелей культуры устроили торги патриотизмом — они меряются им, будто сами знаете чем. При этом плюют и кричат в сторону других — у нас писателей это вообще карикатурно развито — мол, вот этот не патриот, так что мне, мне денег дайте! Отвратительно на самом деле.

Я согласен, что патриотическое воспитание необходимо. Однако есть такое словосочетание «на высоком идейно-художественном уровне». Там это использовалось в несколько ироничном ключе (я о «12 стульях», если кто забыл), но по сути оно правильно.

Так вот, высокий художественный уровень никто не отменял. И песни должны проходить, что называется, проверку временем, а иначе это китч и глупость.

Вот я, например, не большой поклонник «Любэ» и Матвиенко с Расторгуевым лично, однако понимаю, что их песни «Выйду я в поле с конем» или «Там, за туманами» стопроцентно находятся в народном сознании. Более того, люди поют их, как поют, например, «Звезда по имени Солнце». И «Офицеров» люди тоже поют, но там речь о художественном уровне.

Что до Шамана, то тут не оставляет ощущение проектности персонажа, его искусственности и синтетичности. Навязывание же подобного всегда всегда рождает отторжение.

Все это я говорю лишь к тому, чтобы понять: патриотизм невозможен по разнарядке, патриотизм не может пестрить казенщиной и канцеляритами — это исключительно живая история; только тогда это работает, а иначе?

Иначе возможны самые негативные варианты. Когда люди, намеренно отторгая как бы навязанное, кичатся антипатриотизмом и нелюбовью к Родине.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Правда, есть тут и другой момент — то, что молодым людям в школах нужны свои герои, несомненно. И герои эти должны быть патриотичны: они должны уметь созидать и любить Родину. Это не просто нормально — это единственно правильно.

Вот только мы, взрослые, должны, опять же, правильно подготовить к тому почву, не превращая происходящее в патриотический балаган. Вопросы патриотизма — дело тонкое и изящное, я бы сказал.