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    18 сентября 2020, 16:57

    «Не к лицу»: Добровинский отказался оценивать лишение Пашаева статуса адвокат

    Дамир Матюхин, Дарья Бунякова, Мария Бокарева

    Юрист Александр Добровинский заявил, что было бы не этично комментировать лишение адвокатского статуса его оппонента по делу Ефремова Эльмана Пашаева. В разговоре с «360» Добровинский подчеркнул, что может лишь еще раз сказать, что будет скучать по Пашаеву.
    «Не к лицу»: Добровинский отказался оценивать лишение Пашаева статуса адвокат

    «Мне не к лицу комментировать решение коллег. И тем более не к лицу говорить что-то о процессуальном противнике. Я считаю, это не этично. <…> Был процесс, были какие-то высказывания господина Пашаева, он хозяин своего слова. Но говорить о том, хорошо или плохо поступили — это не к лицу. Но могу еще раз сказать, что по Пашаеву буду скучать, как и многие», — заявил Александр Добровинский.

    Ранее пресс-служба Федеральной палаты адвокатов сообщила, что правозащитника Пашаева на год лишили адвокатского статуса. Решение принял Совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания. Само дисциплинарное производство попросил возбудить президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко.

    Эльман Пашаев защищал в суде интересы Михаила Ефремова, которого судили за смертельную аварию. В июне артист врезался в фургон Сергея Захарова, в результате чего тот скончался. Артиста отправили под домашний арест, а затем он получил восемь лет колонии общего режима.

    Во время заседаний суда Пашаев выступал с публичными заявлениями, содержащими признаки нарушения законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также Кодекса профессиональной этики. Именно это и стало причиной лишения его статуса адвоката.

    Новости SMI.FM