«Не к лицу»: Добровинский отказался оценивать лишение Пашаева статуса адвокат

Юрист Александр Добровинский заявил, что было бы не этично комментировать лишение адвокатского статуса его оппонента по делу Ефремова Эльмана Пашаева. В разговоре с «360» Добровинский подчеркнул, что может лишь еще раз сказать, что будет скучать по Пашаеву.

«Мне не к лицу комментировать решение коллег. И тем более не к лицу говорить что-то о процессуальном противнике. Я считаю, это не этично. <…> Был процесс, были какие-то высказывания господина Пашаева, он хозяин своего слова. Но говорить о том, хорошо или плохо поступили — это не к лицу. Но могу еще раз сказать, что по Пашаеву буду скучать, как и многие», — заявил Александр Добровинский.

Ранее пресс-служба Федеральной палаты адвокатов сообщила, что правозащитника Пашаева на год лишили адвокатского статуса. Решение принял Совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания. Само дисциплинарное производство попросил возбудить президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко.

Эльман Пашаев защищал в суде интересы Михаила Ефремова, которого судили за смертельную аварию. В июне артист врезался в фургон Сергея Захарова, в результате чего тот скончался. Артиста отправили под домашний арест, а затем он получил восемь лет колонии общего режима.

Во время заседаний суда Пашаев выступал с публичными заявлениями, содержащими признаки нарушения законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также Кодекса профессиональной этики. Именно это и стало причиной лишения его статуса адвоката.