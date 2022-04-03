Россия приняла решение об оплате газа в рублях не для того, чтобы как-то ущемить или проучить другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил, что смысл этого решения был в другом.

«Решение об оплате газа в рублях было принято не для того, чтобы кого-то щелкнуть по носу, а чтобы из-за санкций не отобрали доллары и евро», — пояснил он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Представитель Кремля подчеркнул, что РФ не хочет усложнять жизнь партнерам, который закупают российский газ.

«Запад как платил, так и будет платить в евро за газ, но при этом конечная оплата все-таки будет поступать „Газпрому“ в рублях», — объяснил он.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ о новом порядке расчета за российский газ с недружественными странами. Теперь его будут продавать за рубли. Указ вступил в силу 1 апреля.

Глава государства сообщил, что западным странам придется открыть счета в российских банках для оплаты газа. Если оплаты в рублях не будет, то Россия может расценить это как неисполнение обязательств и действующие контакты будут остановлены.