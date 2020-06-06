Мать оставила четырехмесячных двойняшек без еды и ушла с мужем в запой на четыре дня. Ее подруга из Вилючинска на Камчатке рассказала «360», что эта женщина всю жизнь трепетно относилась к детям.

«Никогда подумать не могла, что она на такое способна. Всегда она была очень добрая, любила детей, трепетно к ним относилась», — рассказала она.

Собеседница «360» знакома с задержанной давно. Они учились вместе в школе, гуляли в одной компании, вместе проводили выходные. Подозреваемая всегда заботилась о своей родной младшей сестре. «Сама по себе девчонка была очень добрая, веселая, позитивная», — отметила она.

После девятого класса ныне подозреваемая ушла учиться в техникум на товароведа. Подруги стали меньше общаться, так как у них были разные жизни. Однако они виделись все равно, так как город маленький, «четыре улицы». Та рассказывала, что у нее все классно, она счастлива.

Спустя три года после выпуска из колледжа собеседница «360» увидела свою подругу на дороге, она кричала что-то невнятное и была пьяной.

Со своим будущим мужем женщина жила еще за год до беременности.

Как я поняла, не могу сказать, что это так, но это он тянул ее на вот это вот все дно. Потому что не было никаких предпосылок, что она станет алкашкой, будет так сильно пить подруга подозреваемой

Она узнала, что муж подруги давно пьет.

«Я не стала лезть к ней с какими-то советами, разговорами. Но с ней общалась моя подруга, и она там как-то пыталась сказать, что, может быть, хватит. Но, как я поняла, она вообще никого не слушала, полностью абстрагировалась ото всех», — добавила она.

Вскоре в соцсети появилась новость о матери, которая бросила своих детей. Женщина предположила, что это может быть ее подруга, так как в их маленьком городе редко рождаются двойняшки. Но поначалу она не могла в это поверить.

Многие звонили горе-матери, но та не брала трубку.

Они два дня пили в той квартире, где находились дети. То есть она два дня просто тупо не заходила к ним в комнату. А потом они закрыли дверь и ушли подруга подозреваемой

Тем не менее, по ее словам, мать помнила про своих детей. Она упоминала про них в разговоре с продавщицей магазина, в котором купила водку. Подозреваемая тогда заявила, что малышей положили в больницу с коронавирусом и добавила, что «теперь могу нормально отдохнуть»

Голодных детей нашли 4 июня. Муж и жена из Вилючинска ушли в запой еще в конце мая, с этого времени четырехмесячных малышей никто не кормил и не купал. Ребят доставили в больницу в тяжелом состоянии. Мальчик умер, у девочки диагноз — пневмония с осложнениями, она находится в стабильном состоянии.