Оставленный без еды четырехмесячный мальчик умер на Камчатке. Его сестра все еще в больнице

Один из четырехмесячных двойняшек, которых родители оставили в мае без еды, умер в больнице. По словам следователей, скончался мальчик, девочка находится в удовлетворительном состоянии.

«Один из двух младенцев, мальчик, скончался в краевой детской инфекционной больнице, по предварительным данным, вечером 5 июня. Причина смерти не установлена, судебно-медицинская экспертиза только назначена. Состояние девочки оценивается как удовлетворительное», — рассказали ТАСС в пресс-службе камчатского управления Следственного комитета.

Голодных детей нашли 4 июня. Муж и жена из Вилючинска ушли в запой еще в конце мая, с этого времени четырехмесячных малышей никто не кормил и не купал.

Детей доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи считают, что двойняшки не ели четыре дня. Как сообщила «Камчатка-информ», у девочки также диагностировали пневмонию.

Против родителей возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию и об оставлении в опасности. Позже им предъявили обвинение в групповом убийстве. Обоих родителей арестовали.