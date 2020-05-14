«Не будьте идиотами!» Доктор Мясников ответил критикам

Доктор Александр Мясников дал отпор хейтерам, которые постоянно критикуют его поступки и высказывания. Об этом он рассказал ведущему Владимиру Соловьеву.

По словам врача, сетевые недоброжелатели открыли на него настоящую охоту.

«Раньше я говорил вам все, что думаю. Теперь все кому не лень лезут и кричат: „Доктор Мясников сказал…“ И все это по новостям расходится», — заявил Мясников на YouTube-канале «Соловьев Live».

Доктор отметил, что теперь стал осторожнее в высказываниях. Он рассказал, что один раз ответил одному «дебилу», который раскритиковал Мясникова за надетый защитный костюм во время посещения пациентов. Претензия хейтера состояла в том, что раньше главврач столичной клинической больницы № 71 усомнился в эффективности этой одежды. На это медик ответил, что должен показывать пример своим подчиненным и ходить в полной экипировке.

«Не будьте идиотами! Это безопасность врачей. Если я пойду без костюма, то другой решит, что ему тоже так можно», — заявил он.

Ранее Мясников отреагировал на слухи о проведении чипирования под видом теста на коронавирус. Их он назвал бредом.