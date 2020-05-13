Доктор Мясников развеял миф о хождении врачей по подъездам ради прививок

Пандемия нагнала на людей ужас и расплодила множество слухов о тестировании на коронавирус. В реальности по квартирам никто не ходит. Если тест необходим — об этом обязательно всех предупредят.

«Якобы полицейские и врачи ходят по подъездам и ставят прививки, которые медленно убивают людей. Эту информацию пришлось опровергать», — заявил Мясников. Видеоролик с его комментариями на этот счет опубликовал сайт стопкоронавирус.рф во «ВКонтакте».

Он заявил, что в любом случае каждый имеет полное право не открывать никому дверь, будь там «инопланетянин или убийца со шприцом». В России во время пандемии по квартирам никто не ходит. Если тест необходим после контакта с инфицированным, то людей об этом всегда предупреждают. При упоминании имени родственника или друга, с ним можно всегда связаться лично.

Мясников назвал полным бредом и все слухи о том, что под видом теста на коронавирус людей якобы «чипируют». Ранее в России официально признали фейком информацию о том, что коронавирус создали искусственно, чтобы установить всем чипы для слежки. Генпрокуратура РФ потребовала удалить все подобные публикации.

По последним данным, российские медики уже провели почти шесть миллионов исследований на выявление коронавируса. Под наблюдением сейчас находятся более 250 тысяч человек. Тест-системы, которые используют в России для выявления нового вируса, обладают максимальной чувствительностью.

Всего в РФ выявили 232 243 случая COVID-19. Умерли 2116 человек, а выздоровели — 43 512.