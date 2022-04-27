Матвиенко пообещала выйти с плакатом к правительству, если у бизнеса не будет свободы

Российским предпринимателям в нынешних условиях необходимо дать максимум свободы, чтобы от них была отдача в отечественную экономику. Об этом на на заседании Совета законодателей заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Если не будет свободы бизнеса, то ничего не будет. Возьму плакат и пойду к правительству. Свободу бизнесу!» — заявила она.

Сенатор подчеркнула, что в России живут предприимчивые люди, способные сами накормить себя, а также обеспечить остальным рабочие места.

«Пусть кто-то пирожки печет, кто-то вышивает, кто-то сапоги шьет. Дайте людям свободу, не трогайте никого», — продолжила Матвиенко.

Также спикер Совфеда обратилась к региональным парламентам с просьбой проконтролировать обеспечение комфортных условий для бизнеса.

«Проследите за этим, пожалуйста. Тогда экономика попрет такими темпами, что и прогнозы не нужны будут. Дайте им стартовый капитал!» — заключила она.

Ранее Матвиенко сообщила, что введенные западными странами санкции против России покажут обратный эффект и нанесут ущерб самим инициаторам ограничений.