«Не большой мастер уборки»: сестра Ефремова высказалась о его желании работать в СИЗО

Михаил Ефремов заявил, что хотел бы отбывать наказание в хозотряде СИЗО. По словам сестры актера Анастасии, осужденного вряд ли станут использовать в качестве обслуживающего персонала.

«С него корона не упадет. Конечно, он не большой мастер уборки и разноса. Но вряд ли его станут использовать подобным образом, это просто нерентабельно!» — привел «МК» слова Ефремовой.

Сестра артиста добавила, что он остается в СИЗО «живым» и не теряет чувства юмора. Кроме того, Ефремов в курсе всего, что о нем пишут. Анастасия рассказала, что родные мучительно пытаются нащупать, как вернуть Ефремова из СИЗО.

«Мы все равно ничего не докажем. Можно жизнь посвятить этому. Это как драма на перевале Дятлова — десятилетия минули, а до сих пор никто не знает, что там произошло. Мы будем биться за то, чтобы Мишу нам вернули. И не важно, на каких условиях, унизительных или нет», — заключила сестра актера.

Ранее арестанты из хозяйственного отряда заявили, что не хотят отбывать наказание вместе с Ефремовым. По их словам, у артиста нет знаний и умений, которые бы пригодились при ручном труде. Сам Ефремов попал в СИЗО после смертельной аварии в центре Москвы. Суд приговорил его к восьми годам колонии, но позже Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года.