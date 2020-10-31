СМИ: арестанты не хотят работать вместе с Ефремовым

Арестанты из хозяйственного отряда не хотели бы работать с Михаилом Ефремовым. Ранее актер сам попросился отбывать наказание именно там.

«Актера Ефремова нам бы в отряд не особо желательно. Он ни по сантехнике, ни по электрике не сможет ничего сделать. У него нет профессии, которая бы тут пригодилась», — привел сайт mk.ru слова заключенного из хозотряда Дмитрия.

По мнению арестанта, Ефремову придется тяжело. Актер не готов к труду разнорабочего, у него нет подходящей специальности. Это значит, что остальные будут вынуждены помогать ему, что обернется мукой и лишним трудом для всех.

Ранее Михаил Ефремов попросил разрешить ему остаться в хозяйственном отряде СИЗО № 5 Москвы, а не уезжать для отбывания наказания в колонию. При этом эксперты отмечают, что обычно в хозотряде оставляют мошенников и тех, кто осужден за наркотики. Окончательное решение по местоположению Ефремова примет ФСИН.

Актера признали виновным в смертельной аварии. Он на внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого погиб.