Работники скорой в Облучье передумали увольняться

Работники станции скорой помощи в Облучье отозвали свои заявления на увольнение, которые написали из-за нежелания прививаться от коронавируса. Об этом пресс-секретарь губернатора Еврейской автономной области Елена Мержиева сообщила газете «Известия».

Свои заявления забрали все работники скорой в Облучье, кроме двух, чье решение уволиться не было связано с обязательной вакцинацией.

Главный внештатный специалист по СМП Минздрава РФ Сергей Багненко ранее сообщил, что в Облучье сформируют новые бригады скорой. Он указал, что медики обязательно должны сделать прививку, поскольку они работают при колоссальной нагрузке и взаимодействуют с ковидными больными.

Накануне с медиками, решившими уволиться, встретились главврач СМП ЕАО Владислав Коган, зампред правительства региона Валерий Жуков и глава здравоохранения Облученского района Андрей Лебедев.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее назвал неоднозначной ситуацию с увольнением медиков из-за отказа прививаться.

Ранее уволиться решили все 15 сотрудников скорой помощи Облучья. Позже стало известно, что в ЕАО из-за нежелания делать прививку также написали заявления 12 медиков в селе Пашково.