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    06 ноября 2021, 08:53

    Работники скорой в Облучье передумали увольняться

    Известия: работники скорой помощи в Облучье отозвали заявления на увольнение

    Александр Блинов

    Работники станции скорой помощи в Облучье отозвали свои заявления на увольнение, которые написали из-за нежелания прививаться от коронавируса. Об этом пресс-секретарь губернатора Еврейской автономной области Елена Мержиева сообщила газете «Известия».

    Работники скорой в Облучье передумали увольняться

    Свои заявления забрали все работники скорой в Облучье, кроме двух, чье решение уволиться не было связано с обязательной вакцинацией.

    Главный внештатный специалист по СМП Минздрава РФ Сергей Багненко ранее сообщил, что в Облучье сформируют новые бригады скорой. Он указал, что медики обязательно должны сделать прививку, поскольку они работают при колоссальной нагрузке и взаимодействуют с ковидными больными.

    Накануне с медиками, решившими уволиться, встретились главврач СМП ЕАО Владислав Коган, зампред правительства региона Валерий Жуков и глава здравоохранения Облученского района Андрей Лебедев.

    Врач и телеведущий Александр Мясников ранее назвал неоднозначной ситуацию с увольнением медиков из-за отказа прививаться.

    Ранее уволиться решили все 15 сотрудников скорой помощи Облучья. Позже стало известно, что в ЕАО из-за нежелания делать прививку также написали заявления 12 медиков в селе Пашково.