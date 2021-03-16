НДС на стройматериалы предложили снизить вдвое в России

Ставку НДС на строительные материалы и оборудование в России необходимо снизить до 10% на фоне общей помощи жителям страны с жильем. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов. Он обрисовал свою идею в письме главе Минфина РФ Антону Силуанову.

Парламентарий напомнил, что в России сейчас применяют разные инструменты, чтобы помочь людям с собственным жильем. Власов сослался на исследование и уточнил, что у каждого пятого россиянина нет своего жилья, а это говорит о необходимости новых решений, чтобы помочь людям обзавестись крышей над головой.

«Прошу вас рассмотреть возможность в целях поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, снизить ставку налога на добавленную стоимость на строительные материалы и оборудование с 20 до 10%», — приводит RT текст письма депутата.

В середине февраля Власов написал письмо заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину, в котором предложил расширить льготную ипотеку на строительство частного дома. Автор инициативы выразил уверенность, что действующих мер по выдаче льготных кредитов на постройку собственного дома в нашей стране недостаточно.