Льготную ипотеку на строительство частного дома предложили расширить в России

Действующих мер по выдаче льготных кредитов на строительство частного дома в России недостаточно. Программу поддержки необходимо расширить. Такую идею подал депутат Госдумы Василий Власов.

Парламентарий написал письмо с этим предложением на имя заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. Власов напомнил, что сейчас в нашей стране действует программа льготной ипотеки для семей, в которых один из родителей моложе 36 лет и есть ребенок не старше 19 лет. По его мнению, единственной меры поддержки, которая ограничивает круг людей, мало.

«Считаю целесообразным расширить круг возможных субъектов — получателей льготной ипотеки по ИЖС и сделать ее доступной для всех граждан. Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и проанализировать возможность ее реализации», — приводит RT текст письма депутата.

В прошлом году генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко рассказал, что молодые семьи с детьми смогут покупать новые частные дома в кредит под 6,5%. Государственная компания выделит 300 миллионов рублей из прибыли на пилотную программу.