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    04 января 2021, 14:54

    Названы возможные сроки индексации пенсий работающих россиян

    Андрей Иванов

    Госдума может еще до марта принять закон по параметрам индексации пенсии работающих пенсионеров, если правительство оперативно внесет соответствующие поправки. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
    Названы возможные сроки индексации пенсий работающих россиян

    «Для принятия этого решения нужен закон, я так думаю, что правительство, получив такое поручение, проводит необходимую работу. Если документ будет оперативно внесен в Госдуму, парламент его может принять уже до марта», — заявил сенатор.

    Рязанский отметил, что на эти цели каждый месяц будет уходить около девяти миллиардов рублей. Он предположил, что индексацию могут проводить по отдельным категориям работающих пенсионеров исходя из уровня их зарплат.

    Президент России Владимир Путин поставил перед Кабмином задачу изучить вопрос индексации пенсий работающих россиян до 1 февраля, пишет RT. Об этом говорится в одном из пунктов перечня поручений главы Российского государства по итогам декабрьской пресс-конференции.