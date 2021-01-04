Путин поручил изучить вопрос индексации пенсий работающих россиян

Кабмин должен будет представить варианты решения вопроса индексации пенсий работающих россиян до 1 февраля. Об этом говорится в перечне поручений президента России Владимира Путина.

«Правительству Российской Федерации <…> представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров», — приводит сайт Кремля одно из поручений президента по итогам пресс-конференции 17 декабря.

Сделать это нужно будет до 1 февраля. Ответственным за разработку вариантов предложений назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

В конце декабря на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым Путин согласился, что необходимо дополнительно рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих граждан. Он отметил, что в этой проблеме есть «элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией».

Неработающим россиянам страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, то есть выше инфляции. Об этом в конце прошлого года сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.