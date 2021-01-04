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    04 января 2021, 12:54

    Путин поручил изучить вопрос индексации пенсий работающих россиян

    Андрей Иванов

    Кабмин должен будет представить варианты решения вопроса индексации пенсий работающих россиян до 1 февраля. Об этом говорится в перечне поручений президента России Владимира Путина.
    Путин поручил изучить вопрос индексации пенсий работающих россиян

    «Правительству Российской Федерации <…> представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров», — приводит сайт Кремля одно из поручений президента по итогам пресс-конференции 17 декабря.

    Сделать это нужно будет до 1 февраля. Ответственным за разработку вариантов предложений назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

    В конце декабря на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым Путин согласился, что необходимо дополнительно рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих граждан. Он отметил, что в этой проблеме есть «элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией».

    Неработающим россиянам страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, то есть выше инфляции. Об этом в конце прошлого года сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.