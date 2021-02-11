Названы вакансии с самыми высокими зарплатами на удаленке

Высокие зарплаты на удаленке работодатели готовы предложить дизайнерам, IT-специалистам и детским психологам. Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в феврале составил сервис «Работа.ру».

Одну из самых высоких зарплат на удаленке может получать специалист по тендерам в строительной компании, сообщило РИА «Новости», в чьем распоряжении оказался рейтинг. Работнику предстоит следить за торговыми площадками, изучать аукционную документацию и готовить пакет документов для участия в тендере. За это ему обещают платить до 300 тысяч рублей в месяц.

Go-разработчику на рынке предлагают зарплату от 150 тысяч рублей в месяц. Соискателю требуется владеть технологиями Docker и Kubernetes и иметь опыт построения HA-архитектуры.

Зарплаты в сфере IT-технологий традиционно высокие. Например, программисту Javascript работодатели готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц, а разработчику мобильных приложений с опытом работу от двух лет предлагают от 150 до 170 тысяч рублей в месяц.

Неплохо зарабатывать вне стен офиса могут детские психологи с опытом работы от трех лет. Соискателю необходимо иметь сертификат, подтверждающий знание методов когнитивно-поведенческой терапии. За работу с детьми и родителями готовы платить до 160 тысяч рублей в месяц.

Дизайнер интерьера с опытом работы от трех лет требуется в архитектурное бюро. Зарплата — около 110 тысяч рублей в месяц.