Названы условия, чтобы избежать третьей волны ковида в России

Третьей волны распространения коронавируса в России удастся избежать, если люди продолжат носить маски и соблюдать дистанцию. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас [в РФ] не будет третьей волны [коронавируса], если мы будем также трепетно относиться ко всем правилам, которые сами для себя выработали и которые нас защищают: это маски, чистые руки, чистое лицо, чистые гаджеты, и это максимально сторониться всех мест массового скопления», — сказала Попова на радиостанции «Комсомольская правда».

Она заявила, что вирус является сезонным. Активнее всего он себя проявляет весной и зимой.

По ее словам, сначала пик заболеваемости был весной прошлого года. Потом к лету болезнь отступила, число заразившихся было маленьким. Однако осенью ковид опять активизировался. Количество инфицированных стало расти с середины октября. Больше всего случаев было в ноябре и декабре. После этого обстановка вновь стала стабилизироваться.

Глава Роспотребнадзора добавила, что не поддерживает версию о том, что вирус зависит от климатических условия. Ведь в разных регионах страны климат разный, но заболеваемость есть почти везде.