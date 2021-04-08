Попова приветствовала вакцинацию Путина

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рада, что президент РФ Владимир Путин привился отечественной вакциной от коронавируса и здоров. Об этом она заявила в эфире радио «КП».

«Рада, что это отечественная вакцина», — сказала главный санитарный врач РФ.

Попова отметила, что ей не известно, каким именно препаратом привился Путин.

Путин вакцинировался от коронавируса 23 марта. Президент РФ не стал прививаться публично. Свое решение он объяснил тем, что не хочет «обезьянничать» и повторять за другими мировыми лидерами, которые прививались на камеру. В Кремле заявляли, что никаких побочных эффектов после первого укола у Путина не было и что президент чувствует себя хорошо.

Путин при этом не рассказал, какой именно вакциной привился. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что об этом известно только самому Путину и его врачу, который делал прививку. В Кремле лишь заявили, что это один из трех российских препаратов, получивших регистрацию, — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».