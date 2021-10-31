Названы три условия для продления нерабочих дней в Москве
Эпидемиолог Горелов: на продление нерабочих дней повлияет коэффициент распространения коронавируса
Для продления нерабочих дней в Москве есть три условия. Первое — это коэффициент распространения коронавируса. Если показатель больше единицы, это означает, что ситуация остается достаточно напряженной, рассказал замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Второй очень важный критерий — это наличие свободных коек. Поэтому распространение может увеличиваться, но число свободных коек — оно регламентируется», — пояснил специалист в интервью газете «Известия».
Еще один важный критерий, по его словам, — наличие ИВЛ.
Горелов напомнил, что пока ограничительные мероприятия были введены на неделю. После этого будет проанализировано, насколько эти меры были эффективны.
«Но альтернативы вакцинации нет. Если мы с вами не превзойдем порог коллективного иммунитета в 80%, ожидать чуда не приходится», — предупредил он.
Нерабочие дни по всей России действуют с 30 октября по 7 ноября. В Москве, Подмосковье и ряде других регионов они начались раньше. Некоторые субъекты уже приняли решение, что они будут продлены после 7 ноября. В частности, «до улучшения ситуации» их продлили в Татарстане.