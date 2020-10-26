Названы три основных критерия красоты

Главный критерий красоты, по версии датских ученых, это симметрия лица. Она говорит о хороших качествах организма, которые можно передать потомству. Профессор кафедры социологии Копенгагенского университета Мадс Мейер Йегер пояснил, что асимметрия сигнализирует о плохих генах.

Вторым критерием ученые назвали черты лица, которые присущи тому или иному народу. Замыкает список состояние кожи. Оценку внешности со стороны другого человека могут ухудшить тусклый цвет лица, круги под глазами, сыпь, морщины и следы воздействия солнца.

Ранее дерматолог Светлана Жабоева рассказала о причинах преждевременного появления морщин. Среди них нерациональное питание, неправильный уход за кожей и постоянные стрессы. Главная причина морщин — это мимика. Заломы на коже могут появляться даже у детей, которые постоянно хмурятся.