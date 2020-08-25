Дерматолог объяснил, почему появляются морщины

В первую очередь они могут появляться из-за нерационального питания, а также из-за неправильного ухода за кожей и постоянных стрессов. Специалист также подчеркнула, что в основном за процесс появление морщин отвечает мимика.

«Основополагающая причина морщин — это мимика. Даже у детей, которые хмурятся и улыбаются, образуются заломы, но морщины не остаются. Это объясняется тем, что в молодости резервы кожи не дают морщинам образовываться. Но с возрастом уменьшается уровень коллагена, кожа обезвожена и морщины остаются», — пояснила Жабоева.

По ее словам, зачастую первые признаки старения могут появиться в 25-30 лет, однако этого можно избежать благодаря «уколам красоты».

Дерматолог уточнила, что кожу надо увлажнять постоянно, так как чем напитаннее кожа, тем позже образуются морщины. Чтобы кожа была упругой, можно использовать маски, крема.

«Если у человека генетически тонкая, чувствительная и обезвоженная кожа, то этим людям надо в более раннем возрасте применять такие кремы», — заявила Жабоева.