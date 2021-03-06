Названы темы, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях

Неосторожное высказывание в социальных сетях может привести к самым разным последствиям. Помимо очевидных запретов, нарушение которых может повлечь проблемы с законом, есть и неочевидные темы, с которыми следует быть осторожнее в Сети.

Прежде всего, следует максимально аккуратно комментировать события, которые привели к человеческим жертвам, рассказала партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова в беседе с агентством «Прайм». Также не стоит резко высказываться на политические темы. Были случаи, когда подобные комментарии стоили их авторам работы, особенно это касается работников бюджетных организаций и госструктур.

Неосторожные высказывания в Сети может привести и к более трагическим последствиям. Так, осенью прошлого года из-за ссоры в родительском чате в WhatsApp погиб человек.

Резкие высказывания о религии, о запрещенных в России организациях, о спорных территориях или о действиях нацистов и фашистов не в осуждающем ключе Соколова относит к «запретным» темам. И, конечно, не стоит вести себя в Сети агрессивно и оскорблять собеседников.

Кировский районный суд Омска рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, убившего оппонента за комментарий в социальной сети. Словесная перепалка двух мужчин началась после того, как один из них написал комментарий под видео с нарушением правил дорожного движения. Другой откликнулся на этот комментарий, который показался ему оскорбительным. После чего мужчины договорились «разобраться» уже очно.