Названы сроки запуска новых сезонов «Смешариков»

Поклонников «Смешариков» ждет приятный сюрприз: до 2025 года выйдут новые сезоны мультсериала. Они распланированы на следующие пять лет и будут отличаться от предыдущих, но философия бренда не изменится.

Продюсер анимационного проекта Юлия Николаева рассказала РИА «Новости», как ведется работа по созданию новых историй «Смешариков».

«Мы планируем сейчас сразу несколько сезонов на следующие пять лет. Кроме того, обдумываем создание новых полнометражных фильмов», — заметила она. Тем не менее сейчас команда сосредоточила свои силы именно на новом сезоне.

Николаева не исключила, что отличие новых сезонов от старых будет. И скоро этот вопрос намерены обсудить. Однако на философию бренда никто покушаться не станет: ее оставят неизменной.

Предыдущий сезон «Смешариков» вышел в 2010 году. Премьера новых эпизодов состоялась 18 мая в онлайн-формате, а осенью мультфильм покажут по одному из российских телеканалов. Приключения полюбившихся героев заняли 52 серии.