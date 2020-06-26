Кот Матроскин перестал быть полосатым в «Простоквашино»

Как рассказали в пресс-службе мультипликационной студии, полоски кота Матроскина смоет шампунь. Первая серия, в которой это произошло, называется «Банный день».

«По сюжету героям приходится столкнуться с нетривиальной ситуацией: после того, как Матроскин принял банные процедуры с новым шампунем няни Маргариты Егоровны, внешний облик кота лишился своего определяющего отличия — полосатости», — объяснили в пресс-службе.

Перезапуск мультфильма «Простоквашино» произошел в апреле 2018 года. Кроме обновления внешнего вида персонажей, студия создала нового героя — это чудовище Там-Тама. В этом году киностудии исполнилось 84 года.

Студия продолжает возрождать старые сюжеты. «Союзмультфильм» подготовит 26 серий «Ну, погоди!» к 50-летию мультфильма. В новых эпизодах Волк больше не будет курить. Также в сериале будет три новых персонажа: барсук Тим, еж Шу и косуля Уля. Мультфильм впервые будет представлен в 3D-анимации.