Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует запустить собственную доставку в конце августа — начале сентября. Об этом гендиректор сети Олег Пароев сообщил в интервью РБК.

«Как только мы откроем двери всех наших предприятий, <…>, конечно, запустим доставку тоже. Это произойдет, надеюсь, тогда же, когда мы откроем наши предприятия, — то есть конец августа — начало сентября», — рассказал Пароев.

В том же интервью он объяснил рост цен на блюда в сети ресторанов — по словам Пароева, изменилась стоимость закупки. Он пообещал, что рестораны «Вкусно — и точка» останутся доступны широкому кругу потребителей. Предприниматель констатировал, что алкоголя в меню никогда не будет, и назвал это принципиальной позицией.

«Вкусно — и точка» сменила ушедшую из России компанию McDonald`s. Новым владельцем сети стал бизнесмен Александр Говор. Меню кардинально не изменилось. Правда, из него временно ушла картошка фри из-за нехватки подходящих для ее приготовления сортов картофеля.