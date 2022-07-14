Гендиректор сети ресторанов «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил, что в России случилась нехватка подходящих сортов для приготовления картофеля фри. В интервью телеканалу РБК он добавил, что в стране также не хватает мощностей для переработки этого продукта.

Главной причиной проблем с картофелем фри в ресторанах Пароев назвал отказ крупнейших мировых производителей поставлять продукцию в Россию.

Как в недружественных странах, так и в дружественных, те фабрики, которые производят картофель фри, они принадлежат пяти-шести крупнейшим компаниям, которые имеют свои штаб-квартиры в недружественных странах и, соответственно, отказались поставлять свою продукцию в Россию Олег Пароев гендиректор сети ресторанов «Вкусно — и точка»

По словам Пароева, в России необходимо не только выращивать определенные сорта картофеля, но и создать условия для его хранения. С этим есть определенные сложности, отметил он.

На прошлой неделе в пресс-службе сети ресторанов заявили, что в некоторых точках не будут продавать картофель фри и по-деревенски. Причиной назвали неурожай подходящих сортов.